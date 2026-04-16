Почти 20 млн поездок: итоги работы филиалов Мострансавто с начала года

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области представило результаты работы предприятия Мострансавто за первые месяцы 2026 года. В ходе анализа специалисты оценили нагрузку на все 12 межмуниципальных автотранспортных предприятий (МАП) и выявили наиболее популярные маршруты среди жителей и гостей региона.

Безусловным лидером по количеству перевезенных пассажиров с января 2026 года остается МАП №10, расположенный в городе Королев. За отчетный период число совершенных поездок здесь превысило 19,4 млн.

Детальный разбор способов оплаты проезда в автобусах этого филиала показал интересную картину. Наибольшую популярность у пассажиров завоевали социальные карты: с их помощью было проведено свыше 9,1 млн операций. Второе место по распространенности заняли банковские карты — ими воспользовались более 6,6 млн раз. Транспортные карты «Стрелка» и «Тройка» (в рамках тарифа «Кошелек») обеспечили более 3,6 млн поездок.

Конкуренция между филиалами остается достаточно острой, а разрыв в показателях — сравнительно небольшим. На второй строчке рейтинга по интенсивности перевозок расположился МАП №11 в Балашихе: здесь зафиксировано свыше 18,1 млн поездок за тот же период. Третью позицию занял МАП №12 в Ногинске, где количество перевезенных пассажиров превысило 14,1 млн человек.

