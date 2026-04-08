«Слишком быстро выросли»: Алисса Милано показала повзрослевших детей на редком фото

Американская актриса Алисса Милано, известная по сериалам «Зачарованные» и «Кто здесь босс?», порадовала поклонников редким семейным снимком, сообщает Super.ru.

В католическую Пасху она опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой запечатлена вместе с мужем Дэвидом Баглиари и детьми — 14-летним сыном и 11-летней дочерью.

«Слишком быстро выросли. Всем счастливой Пасхи. Люблю», — подписала снимок актриса.

Подписчики умилились кадру и заметили, как повзрослели дети звезды.

Напомним, Алисса Милано и Дэвид Баглиари женаты с 2009 года. В первый год брака актриса забеременела, но, к сожалению, не смогла выносить ребенка. Потеря стала для нее тяжелым испытанием. Однако муж оказал ей невероятную поддержку. Дэвид смог прийти в себя быстрее и помог супруге преодолеть трудности.

