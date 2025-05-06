«Слишком слабо продвигали»: Авербух назвал причины кассового провала фильма «Роднина»

Серебряный призер Олимпийских игр, продюсер ледовых шоу Илья Авербух в беседе со Sport24 высказался о причинах слабых результатов в прокате фильма «Роднина», снятого по автобиографии трехкратной олимпийской чемпионки.

«По подаче, маркетингу и продаже он был очень слабо представлен, его слишком слабо продвигали. Думаю, здесь вопрос не к самому фильму, а к продвижению», — отметил Авербух.

Он подчеркнул, что фильмы о выдающихся спортсменах в России по-прежнему востребованы. Такие ленты он назвал «важным и объединяющим кино».

Фильм «Роднина» собрал в прокате за неполных два месяца 205 млн руб. при бюджете картины в 425 млн руб.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев предположил, что фильм собрал скромную кассу, потому что в России «сейчас не до спорта», и выразил надежду, что впоследствии картина еще найдет своих зрителей.