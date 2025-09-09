«Слюной изойдутся»: в Госдуме предвосхитили реакцию Украины на возможный товарищеский матч между Россией и США

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре со «Спорт-Экспрессом» высказалась о возможном проведении товарищеского футбольного матча между Россией и США.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что в руководстве ФИФА обсуждается возможность проведения матча между хозяйками чемпионатов мира 2018 и 2026 годов, Россией и США.

«Я представляю, какие будут возмущения у Украины, как они злой слюной изойдутся. Как эта слюна будет брызгать... Мы понимаем, что там будет много негатива и попытки все это пресечь. В принципе проведение такого матча — это все реально. Путин с Трампом наверняка проговаривали эту тему», — сказала Журова.

Сборные России и США в своей истории встречались пять раз, две победы одержали россияне, еще три матча завершились вничью.

Ранее сборная России разгромила команду Катара в товарищеском матче со счетом 4:1.