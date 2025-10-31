«Сломал палец, а теперь грозит ампутация»: почему звезде «Универа» не смогли спасти ногу?

Российскому актеру Андрею Свиридову, прославившемуся по роли Гены из «Универа» и «СашиТани» угрожает ампутация стопы, пишет «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

По информации источника, осложнение связано с запущенной формой сахарного диабета, которым страдает актер.

Как пишет Mash, проблемы со здоровьем у Свиридова начались несколько лет назад, когда он получил бытовую травму — сломал палец на ноге.

Из-за повышенного уровня сахара в крови процесс заживления проходил с осложнениями, из-за чего начала развиваться инфекция. Медикам пришлось ампутировать актеру большой палец, однако воспалительный процесс не завершился.

Врачи диагностировали у 50-летнего артиста остеомиелит — хроническое воспаление костной ткани. Сейчас у Свиридова развилась так называемая диабетическая стопа — серьезное осложнение диабета.

Актер проходит комплексное обследование, в ходе которого специалисты определяют, возможно ли спасти конечность от ампутации.

Ранее звезда «Папиных дочек» актер Михаил Казаков с сыном посмеялись над обвинениями падчерицы в насилии.