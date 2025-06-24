Словенец Секулич возглавил баскетбольный «Зенит»

Он заменит испанца Хавьера Паскуаля, который покинул петербургский клуб по окончании минувшего сезона.

У Секулича уже есть опыт работы в Единой лиге ВТБ. В 2022–2024 году он возглавлял краснодарский «Локомотив-Кубань». Ранее 47-летний специалист работал в словенском КРКА, чешском «Нимбурке», также он является главным тренером сборной Словении.

«Зенит» в минувшем сезоне дошел до финала Единой лиги ВТБ, где в шести матчах уступил ЦСКА.

Ранее Совет Единой лиги ВТБ утвердил состав участников и формат турнира на сезон-2025/26. В чемпионате сыграют 11 команд.