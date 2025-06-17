В Единой лиге ВТБ в сезоне 2025/2026 сыграют 11 команд

В Москве прошел Совет Единой Лиги ВТБ, на котором были утверждены состав участников, формула турнира и регламент на будущий сезон.

В сезоне 2025/2026 сыграют 11 российских клубов ­— ЦСКА, «Зенит», УНИКС, «Локомотив-Кубань», МБА-МАИ, «Пари Нижний Новгород», «ПАРМА», «Самара», «Уралмаш», «Автодор» и «Енисей».

Лига лишилась последнего иностранного участника — «Астана» не сможет сыграть в основном турнире, но при этом сыграет в молодежном чемпионате Лиги. В этом турнире примут участие 14 команд, свои молодежные проекты также делегируют «Химки» и «Минск».

Регулярный чемпионат пройдет в четыре круга, по итогам которых определится восемь участников плей-офф. Первый раунд пройдет до трех побед одной из команд, в полуфинале и финале запланированы серии до четырех побед.

Действующим победителем Единой лиги ВТБ является ЦСКА, в финальной серии из шести матчей переигравший петербургский «Зенит». Второй год подряд MVP плей-офф был признан разыгрывающий защитник армейцев Мело Тримбл.