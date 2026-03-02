Слухи о клонировании Джимма Керри впервые прокомментировали его представители

Канадский актер, звезда фильма «Маска» Джим Керри вновь оказался в центре внимания, но на этот раз не из-за новой роли, а из-за теорий заговора. После появления 64-летнего актера на 51-й церемонии вручения премии «Сезар» в Париже пользователи Сети заподозрили, что вместо него на сцену вышел двойник или даже клон.

Причиной таких обсуждений стали необычные детали во внешности Керри: более светлый цвет глаз. Кроме того, фанаты обратили внимание на то, что актер раздавал автографы правой рукой, хотя известно, что он левша.

После волны теорий заговора, обрушившихся в адрес Керри, его представитель сделал первое заявление. В интервью Daily Mail он подтвердил, что на церемонии во Франции действительно присутствовал настоящий актер.

Кроме того, генеральный делегат премии Грегори Колье также засвидетельствовал подлинность визита Керри.

«Визит Джима Керри был запланирован еще летом. С самого начала он был очень тронут приглашением Академии», — сказал он.

Поводом для слухов также стала публикация визажиста Алексис Стоун, который выложил изображение маски с лицом Керри и намекнул, что это он вышел в свет вместо актера. Шутка оказалась слишком убедительной для фанатов.

Однако изменения во внешности Керри имеют вполне прозаичное объяснение. Пластический хирург Миллисент Ровело в комментарии Radar Online предположила, что актер сделал блефаропластику верхних век и инъекции ботокса. Именно эти процедуры, по его словам, сделали его глаза более крупными и округлыми, а лоб — разглаженным. При этом, по мнению врача, актер все еще выглядит естественно для своего возраста и сохраняет узнаваемость.

Ранее неожиданные изменения во внешности Джимма Керри прокомментировал косметолог Александр Вашурин.