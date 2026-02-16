Слуцкий раскрыл свои гонорары за участие в медиапроектах
Тренер Слуцкий: «Начальная сумма за участие в медиапроектах от 500 тыс. рублей»
Фото: [CSL]
Главный тренер китайского клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий в интервью на YouTube-канале «За деньги» рассказал о своих заработках за медийную активность.
«Есть различные кейсы, от „бесплатно“, если речь о благотворительной или интересной истории, до очень крупных сумм. Начальная сумма примерно от 500 тысяч рублей. Эта цифра универсальна. Такая же цена за мой съемочный день или лекции. За четыре дня в Москве у меня бывает шесть съемок», — заявил Слуцкий.
Бывший тренер ЦСКА, «Рубина» и сборной России возглавляет «Шанхай Шэньхуа» в течение двух сезонов. Его соглашение с китайским клубом рассчитано еще на два года. В минувшем сезоне клуб Слуцкого занял второе место в чемпионате Китая, а также выиграл Суперкубок страны.
