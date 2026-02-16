Защитник «Краснодара» сравнил безопасность в Бразилии и России

Он рассказал, что родился в небольшом городке Марилья близ Сан-Паулу. В его родном городе криминала особо не было, а вот в мегаполисах зачастую бывает небезопасно.

«В Сан‑Паулу, Рио‑де‑Жанейро, к сожалению, в некоторых туристических местах могут что‑то украсть, а ты этого даже не заметишь. И такое может происходить средь бела дня. В России я даже не слышал, чтобы об этом говорили. Такого почти нет», — сказал Тормена.

Виктор Тормена перешел в «Краснодар» в 2023 году из португальской «Браги» за €3 млн. В настоящее время портал Transfermarkt оценивает 30-летнего центрального защитника в €9 млн. В нынешнем сезоне бразилец провел 24 матча за «Краснодар» во всех турнирах, отметившись голом и результативной передачей.

Ранее российский голкипер Никита Хайкин рассказал, почему он хочет получить гражданство Норвегии.