Слуцкий вспомнил, как ему было стыдно за поведение игроков сборной России

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий на YouTube-канале FONBET вспомнил, как вели себя футболисты национальной команды после вылета с Евро-2016.

Финальная часть чемпионата Европы в 2016 году прошла во Франции. Сборная России начала турнир с ничьей с Англией (1:1), но затем уступила Словакии (1:2), Уэльсу (0:3) и не смогла выйти из группы.

«Рано утром ко мне заходит в номер администратор отеля и говорит: «Я хочу вам что-то показать». Меня заводят в комнату футболистов — не буду называть имена, а номер просто разрушен. Телевизор разбит вдребезги, люстра, окна. Мне, наверное, было так же стыдно, как после вылета», — рассказал Слуцкий.

Леонид Слуцкий возглавлял сборную России в 2015–2016 годах. В настоящее время специалист является главным тренером китайского клуба «Шанхай Шэньхуа».

