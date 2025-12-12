«Зенит» хочет забрать из «Спартака» уроженца Петербурга

По информации источника, между сторонами прошли предварительные переговоры, но официальное предложение в офис красно-белых еще не поступало.

Даниил Денисов родился в Санкт-Петербурге, в 16-летнем возрасте он перешел из школы «Зенита» в молодежную команду «Спартака». В общей сложности 23-летний футболист провел за основную команду «Спартака» 139 матчей, в которых забил один гол и отдал 11 передач.

Контракт Денисова со «Спартаком» истекает летом 2026 года, а это значит, что за полгода до его окончания футболист имеет право вести переговоры с другими клубами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €4 млн.

Ранее полузащитник «Факела» Ильнур Альшин восхитился способностью полузащитника Вендела быстро набирать форму после отпуска.