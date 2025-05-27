Сменившая гражданство Касаткина не может выступать за сборную Австралии

Теннисистка Дарья Касаткина, сменившая гражданство с российского на австралийское, призналась, что еще не была в Австралии после принятия судьбоносного решения. Об этом она рассказала на пресс-конференции на «Ролан Гаррос».

Она отметила, что календарь настолько плотный, что даже австралийцы не могут вернуться домой. Также теннисистка рассказала, что еще не выбрала место для постоянного проживания.

Также Касаткина сообщила, что еще не получила австралийский паспорт и пока не может выступать за сборную Австралии, в частности, на Кубке Билли Джин Кинг.

«Что касается Кубка Билли Джин Кинг — там ситуация посложнее, и она уже не зависит от меня. Это вопрос, который Tennis Australia должна решать с ITF. Это уже совсем другой разговор, я не буду в нем участвовать», — сказала Касаткина.

В первом круге «Ролан Гаррос» Касаткина обыграла чешку Катерину Синякову — 6:1, 3:6, 6:2.

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