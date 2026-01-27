Смертин рассказал, как едва не лишился пальца после марафона в Оймяконе

Бывший футболист сборной России Алексей Смертин, который после завершения карьеры игрока увлекся марафонским бегом, рассказал в своем блоге на «Спортсе», как едва не потерял палец после марафона на 50 км в Оймяконе при температуре минус 42 градуса.

Смертин отметил, что большой палец на левой ноге — его слабое место. Его повредили железным шипом, еще когда Алексей играл за «Челси». Зная это, он особенно позаботился о ногах: использовал толстые стельки и разогревающий крем. По свидетельствам Смертина, во время всей дистанции ногам было тепло. Подвело экс-футболиста интервью после дистанции. Он простоял без движения порядка 10 минут и все-таки отморозил палец.

«Я не знаю, насколько был высокий риск ампутации, но частичное обморожение точно случилось. Возможно, если бы еще десять минут раздавал интервью, все закончилось совсем плохо. Кстати, при сверхнизких температурах ампутации в порядке вещей. В Якутии и вообще на севере много людей без пальцев как раз из-за обморожений. Ткани на холоде мгновенно отмирают и уже не восстанавливаются. Я, к счастью, чувствовал в пальце боль, а это означало, что ткани не мертвы. Честно говоря, до конца не верил, что риск ампутации реален. С другой стороны — ну, палец и палец. У меня к телу отношение потребительское», — написал Смертин.

Он подчеркнул, что сверхнизкие температуры не прощают малейшей халатности, и холод наказал его за то, что оказался не готов к раздаче интервью после забега.

