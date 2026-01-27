Журова выступила с фантастической идеей о примирении с Финляндией

Бывшая спортсменка не сомневается, что Россия в любой момент может принять Игры, «хоть завтра». Но ближайшие Олимпиады уже расписаны, а на что-то претендовать можно с 2038 года.

По мнению Журовой, столицей Игр могут стать Москва, Санкт-Петербург, Казань или Сочи. Однако она считает, что будущее за совместными заявками от нескольких стран, и Россия может подать совместную заявку с Финляндией.

«Да, у нас с Финляндией очень плохие отношения, но гипотетически допускаю, что раз им одним Олимпиаду не провести, то что-то поделить с нами было бы интересно. Это могли бы быть очень интересные Олимпийские игры. А для нас, если бы такая заявка была, примирение с Финляндией было бы кстати. Потому что сейчас мы достигали критической точки, а такая спортивная тема могла бы нас на будущее объединить», — помечтала Журова.

