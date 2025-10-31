СМИ сообщили о получении российского гражданства футболистом «МЮ» Ибрагимовым: почему этому нельзя верить

О смене Ибрагимовым гражданства первым сообщил телеграм-канал Sport Baza, указывая, что в базе ФИФА у футболиста указано российское спортивное гражданство.

Спортивный юрист Михаил Прокопц пояснил «Чемпионату», что в базе указано гражданство по месту рождения футболиста — Ибрагимов родился в дагестанском Буйнакске, еще шесть лет назад его семья переехала в Великобританию, а сам юный талант уже привлекался к играм за юношескую сборную Англии. Юрист пояснил, что смена спортивного гражданства происходит при помощи специальной процедуры ФИФА.

«По-моему, это высосанная из пальца новость. Пока мы не получим подтверждения, что Ибрагимов такую процедуру проходил, это все спекуляции и, скорее всего, неправда», — сказал Прокопц.

Не подтвердил смены спортивного гражданства Ибрагимовым и его отец, Черим Ибрагимов. В разговоре с Odds.ru он подчеркнул, что Амир пока сосредоточен на выступлении за «МЮ», а вопрос о выборе национальной сборной будет решаться позже.

