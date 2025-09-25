Смолов назвал главного фаворита РПЛ
Смолов: «Краснодар» остается фаворитом РПЛ, несмотря на поражение от «Зенита»
Фото: [ФК «Зенит»]
Известный нападающий Федор Смолов в эфире подкаста Smol FM назвал главного фаворита текущего чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).
В девятом туре лидер турнира «Краснодар» уступил на своем поле «Зениту» со счетом 0:2. Несмотря на поражение, Смолов продолжает считать «Краснодар» главным фаворитом турнира. При этом он думает, что борьба за чемпионство будет идти до последних туров.
«Просто я думал, что если «Краснодар» обыграет «Зенит» сейчас, то в теории это все… Они бы могли, грубо говоря, сильно раньше себе обеспечить чемпионство. Сейчас я думаю, что будет борьба», — сказал Смолов.
В минувшем сезоне 35-летний нападающий стал чемпионом России в составе «Краснодара». Официально Смолов не объявлял о завершении карьеры, но в настоящее время не имеет контракта ни с одним профессиональным клубом. В Кубке России футболист выступал за медийный клуб «Броук Бойз».
Ранее нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде заявил, что в команде хотят, чтобы Деян Станкович продолжил руководить красно-белыми.