Смолов поделился впечатлениями от своего первого чемпионства в карьере

Игрок «Краснодара» Фёдор Смолов рассказал о своих чувствах после того, как он впервые в своей карьере стал чемпионом. По его словам, перед последней игрой он весь день был очень взволнован, а во время матча это чувство только усилилось.

Сам же Смолов не выходил на поле с игрой с «Динамо», ставшей для «быков» победной.

«Чувствовалось волнение у всех ребят, но, слава богу, нам удалось победить. Искренне считаю, что это чемпионство больше всего заслуживает Сергей Галицкий. За то, что он сделал, насколько любит футбол, как относится ко всем болельщикам, игрокам и сотрудникам клуба», — цитирует форварда «Матч ТВ».

В то же время Смолов отметил, что даже если бы он не смог стать чемпионом до завершения карьеры, он всё равно мог бы считать ее успешной.

«Но это такая вишенка на торте», — поделился футболист.

Стало известно, что в воскресенье, 24 мая, футбольный клуб «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России. Это произошло после того, как команда заняла первое место в Российской премьер-лиге по итогам сезона 2024/2025.

В последнем туре «Краснодар» одержал победу над московским «Динамо» со счётом 3:0. Эта победа позволила команде набрать 67 очков и опередить «Зенит» всего на одно очко.