Смолов показал свою гардеробную и потряс поклонников количеством вещей

Бывший российский нападающий Федор Смолов на канале «Рум Турист» показал свою гардеробную и поразил поклонников огромным количеством вещей.

В частности, экс-футболист похвастался 200 парами кроссовок, среди которых были эксклюзивные модели и спонсорские подарки от компании Nike.

Смолов рассказал, что 90% гардероба — это его вещи, а у его супруги Карины Истоминой одежды гораздо меньше. Правда, он отметил, что Карина часто пользуется его вещами.

36-летний Федор Смолов приостановил профессиональную карьеру по окончании прошлого сезона, когда он стал с «Краснодаром» чемпионом России. Официально о ее завершении нападающий не объявлял. Смолов выступал за московское «Динамо», «Анжи», «Урал», «Локомотив», «Краснодар», а также за голландский «Фейеноорд» и испанскую «Сельту».

Ранее стало известно, что футболисты «Спартака» Илья Помазун и Илья Самошников вернулись в общую группу накануне матча с «Зенитом».