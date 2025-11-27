Смолов раскрыл, кто нужен «Спартаку» для борьбы за чемпионство

Он сказал, что ему очень нравится Мирлинд Даку из «Рубина». Смолов отметил, что албанец — более разноплановый футболист, чем Джон Кордоба из «Краснодара», который превосходит всех в единоборствах.

Смолов уверен, что Даку усилил бы «Зенит», но сомневается, что в петербургском клубе он будет показывать свой лучший футбол.

«Вот «Спартак» возьмет Даку и будет бороться за чемпионство», — заявил Смолов.

Мирлинд Даку выступает за «Рубин» с 2023 года, а его контракт с казанским клубом рассчитан до 2029-го. В нынешнем сезоне нападающий провел 21 матч в чемпионате и Кубке России, забил 10 мячей и один раз отдал голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает Даку в €10 млн.

Ранее сообщалось, что «Спартак» отказался от возвращения своего бывшего капитана Георгия Джикии.