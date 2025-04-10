Смолов распродал оружие для Counter Strike на 5 млн руб.

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов распродал инвентарь для компьютерной игры Counter Strike, выручив за это более 5 млн руб., рассказал телеграм-канал «Mash на спорте».

Канал назвал самые лакомые скины, от которых отказался геймер: АК-47 «Дикий лотос», AWP «Гунгнир» (оба за 1,5 млн руб.), нож-бабочка «Волны» за 800 тыс. руб. и другой «шмот».

В продаже еще остаются нож StatTrak™ «Керамбит» стоимостью 126 тыс. руб. и нож-бабочка «Кровавая паутина» за 190 тыс. руб. При этом нож-бабочка является раритетным скином, и, поторговавшись, Смолов может выручить за нее гораздо больше номинала.

Ранее в интервью футболист говорил, что считает свою коллекцию одним из своих лучших коммерческих вложений.

35-летний Смолов вернулся в «Краснодар» перед началом нынешнего сезона. Он перешел из «Динамо» в качестве свободного агента. В РПЛ нападающий сыграл в 15 матчах, но при этом провел на поле всего лишь 389 минут. В активе Смолова гол и три передачи в чемпионате страны, еще дважды он забил в матчах за Кубок России.

Ранее защитник ЦСКА Игорь Дивеев назвал «Спартак» лучшей командой в РПЛ по качеству игры.