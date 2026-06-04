Снайпер-рекордсмен Джош Ливо будет играть за «Авангард» за зарплату в 70 млн рублей в год

Канадский нападающий Джош Ливо подпишет контракт с «Авангардом» и будет зарабатывать 70 млн руб. в год, сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. Часть зарплаты будет выплачена в качестве рекламного контракта, что предусмотрено новым пунктом в контракте.

Генменеджер омского клуба Алексей Сопин подтвердил, что принципиально «Авангард» договорился с Ливо по всем позициям. Он рассказал, что в настоящее время клуб переговоры с двумя солидными компаниями, которые могут подписать рекламный контракт.

В минувшем сезоне 33-летний Джош Ливо выступал за «Трактор», где стал лучшим бомбардиром и снайпером команды — 65 (26+39) очков в 62 матчах регулярного чемпионата. Тем не менее, челябинский клуб решил расстаться со всеми легионерами, включая Ливо.

В сезоне 2024/25 канадский нападающий установил снайперский рекорд регулярных чемпионатов КХЛ, забросив 49 шайб. Ливо перекрыл многолетнее достижение Сергея Мозякина.