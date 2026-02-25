«Снились сигареты»: Лоза рассказал о мучениях после отказа от табака

Певец Юрий Лоза, известный своими хитами и бескомпромиссными интервью, рассказал Общественной Службе Новостей о том, как почти четверть века не мог расстаться с сигаретой, пока не выработал собственную стратегию. Курить он начал еще в девятом классе: в те времена дымящаяся пачка считалась едва ли не символом взрослости и мужества. Так прошло 25 лет, на протяжении которых артист прекрасно осознавал, что никотин вредит голосу, связкам и здоровью в целом, но поделать с собой ничего не мог.

Переломный момент наступил накануне сорокалетия. Лоза вспоминает, что пришел к решению осознанно и без надрыва: больше терпеть эту зависимость просто не было мочи. Он купил оптом несколько пачек любимых сигарет и начал хитрую игру с организмом — не бросал резко, а методично сокращал дозу. Сначала выкуривал по две пачки в день, потом одну, и так целый год. Кульминация наступила в день рождения: последняя затяжка стала символическим рубежом, за которым началась новая жизнь.

Впрочем, легкой эту новую жизнь не назовешь. Лоза признается: ломка была жуткой, приходилось пить специальные препараты, чтобы заглушить тягу, а по ночам снились сигареты. Несколько месяцев борьбы дались мучительно, но результат того стоил — вот уже 20 лет певец живет без табака. Итог этой истории обнадеживающий для всех, кто ищет способ завязать: возможно, не стоит надеяться на мгновенное чудо, а лучше постепенно снижать дозу, дав себе время на адаптацию, пусть даже этот путь займет целый год.

