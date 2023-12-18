Собаки-терапевты на службе: животные помогают детям в библиотеках Подмосковья научиться читать

В подмосковных библиотеках специально обученные собаки-терапевты помогают детям справиться с психологическими барьерами при обучении чтению. Об этом рассказали в региональном Министерстве культуры и туризма.

Отмечается, что инициировали работу в 2020 году, когда стартовал совместный проект Одинцовского библиотечно-информационного и методического центра и зоопсихолога Ники Могилевской «DogУрок», который был направлен на помощь детям в преодолении стеснения или нежелания читать.

Так, присутствие четвероногих друзей создает атмосферу уюта и доброжелательности, что придает дополнительный позитивный эффект процессу овладения навыком чтения. На сегодняшний день такие акции проходят в шести подмосковных библиотеках.

Например, в студии свободного чтения Детской библиотеки микрорайона Рекинцо Солнечногорска помогал ребятам осваивать навык чтения пушистый добрый ньюфаундленд Федор. А в Сергиево-Посадской библиотеке имени А. С. Горловского кинологи и их подопечные приняли участие в мероприятии, посвященном героическим подвигам собак во время Великой Отечественной войны. Члены Сергиево-Посадского клуба собаководства «Элита» продемонстрировали возможности своей питомцев и приемы дрессуры.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье разрабатывают дополнительные меры поддержки многодетных семей.