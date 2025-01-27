Собчак предрекла Перминовой тяжелые судебные разборки с Лебедевым

В конце 2024 года Перминова сообщила, что уходит от Лебедева после 19 лет отношений. Пара так и не узаконила союз, несмотря множество пережитого и воспитания четырех детей. По словам самой модели, она и олигарх расстались друзьями. Однако Ксения Собчак отметила, что после новостей о распаде пары стало появляться множество публикаций, что Александр Лебедев является образцовым отцом. Усилилось информирование об этом во время отъезда Перминовой на показ в Париж.

«Пошли проплаченные посты про то, какой Александр Лебедев хороший отец. Обратите внимание на сеточку. Судя по всему этому, тяжелого суда все-таки Лене не избежать...А жаль», — написала Собчак.

Напомним, Лена Перминова познакомилась с олигархом, на тот момент депутатом Лебедевым, в 2004 году. Он помог ей избежать сурового наказания по делу о сбыте наркотиков, под которое она попала из-за связи с ненадежным парнем. Через два года Перминова попала на обложку Playboy, ее жизнь стала налаживаться рядом с Лебедевым.

Ранее сообщалось, что российская топ-модель Перминова подтвердила расставание с Лебедевым.