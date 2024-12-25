Модель Playboy Перминова и олигарх Лебедев расстались спустя 19 лет отношений

Российская топ-модель Елена Перминова спустя 19 лет гражданского брака рассталась с бывшим депутатом и миллиардером Александром Лебедевым. Пара больше четырех лет планировала свадьбу.

О расставании стало известно из личного блога Лены Перминовой. Модель заявила, что даже в самых продолжительных и крепких отношениях возникают кризисы, которые становятся настоящим вызовом и проверкой. Судя по словам звезды, ее союз с Лебедевым испытаний не прошел.

«Очень много доброго и хорошего. Но главное, 4-ро наших прекрасных детей. Лучшего отца для них и быть не могло. Только тепло и благодарность за все. Дальше каждый идет своим путем. P.S. Никаких других комментариев не будет. Личное всегда будет личным», — написала она в соцсетях.

Напомним, что первое знакомство Лебедева и Перминовой началось с ее криминальной истории. Тогда девушка влюбилась в парня, который сбывал наркотики. Его арестовали, но в незаконные переплетения втянуло и модель. Перминовой светил реальный тюремный срок. Однако отец блондинки обратился к тогда еще депутату Госдумы Александру Лебедеву. Это помогло заменить срок на условный. Вскоре олигарх и модель вышли на контакт, завязался роман. Пара стала жить вместе, несмотря на 27-летнюю разницу в возрасте. За время отношений Перминова родила от Лебедева четырех детей. Самому младшему сейчас три года.

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