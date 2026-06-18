От подвала до крыши: как эксперты технадзора Подмосковья проводят оценку работ на объектах в Мариуполе

Специалисты подмосковного управления технического надзора капитального ремонта проводят комплексную оценку строительных работ на объектах в Мариуполе. Их задача состоит в том, чтобы гарантировать соответствие всех этапов ремонта и монтажа установленным стандартам и проектной документации.

Как сообщили в Министерстве жилищно‐коммунального хозяйства Московской области, во время очередного рабочего выезда эксперты детально продемонстрировали, как строится система контроля на примере многоквартирного дома: проверка ведется буквально «от подвала до крыши» и охватывает как инженерные системы, так и документальное сопровождение работ.

Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев особо отметил значимость труда специалистов стройконтроля, назвав их работу проявлением настоящего героизма, смелости и самоотверженности. По его словам, аббревиатура подмосковного стройнадзора уже хорошо известна и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России — это показатель доверия и признания качества работы экспертов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о старте новой программы выдачи сертификатов на переселение из аварийного жилья.