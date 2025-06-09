Соболенко обматерила свою команду во время финала с Гауфф

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко нецензурно выразилась в адрес своей команды во время финального матча в женском одиночном разряде на «Ролан Гаррос».

«На **я вы мне здесь?» — задала риторический вопрос теннисистка во время одного из розыгрышей. Эпизод попал в трансляцию на Eurosport.

Вероятно, Соболенко требовала от своей команды большей поддержки. Ее представители сидели на трибуне с кислыми лицами.

Соболенко уступила американке Коко Гауфф в напряженном трехсетовом поединке — 7:6, 2:6, 4:6.

В мужском одиночном разряде победителем «Ролан Гаррос» стал испанец Карлос Алькарас, обыгравший в пяти сетах итальянца Янника Синнера. Теннисисты установили рекорд финалов Открытого чемпионата Франции по продолжительности поединка — пять часов 29 минут.