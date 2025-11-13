Соболев раскрыл обстоятельства своего перехода в «Зенит»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев в интервью клубному YouTube-каналу рассказал, что отказался от нового контракта со «Спартаком» ради перехода в «Зенит».

По словам футболиста, он еще за полгода до расставания с красно-белыми нацелился на переход в «Зенит».

«Спартак» мне предлагал новый контракт. Я вам честно говорю, он лежал в папке, а я говорил: «Я смотреть даже не буду!» Я просто принял для себя решение, что я хочу в «Зенит». Потому что здесь можно выиграть трофей», — рассказал Соболев.

Летом 2024 года «Зенит» заплатил «Спартаку» за трансфер Соболева €10 млн. Трофей с петербургским клубом форвард пока так и не выиграл. В нынешнем сезоне Соболев провел 19 матчей за «Зенит» в чемпионате и Кубке России, забил пять мячей и отдал две передачи.

