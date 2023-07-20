Согласован проект реставрации исторической подмосковной станции «Ленинская»

Объект культурного наследия регионального значения «Здание вокзала на станции «Ленинская» (городской округ Домодедово) будет отреставрирован. Об этом сообщает главное управление культурного наследия Московской области.

В настоящее время здание законсервировано и не эксплуатируется. Как отмечают в ведомстве, проектная документация на реконструкцию прошла согласование.

Свои историю вокзал ведет с конца 19 века, когда на железной дороге была устроена остановка с платформой. Именно отсюда в 1924 году был отправлен в Москву гроб с телом Владимира Ленина. Спустя 30 лет было построено здание вокзала.

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