Соколовского «кинули» с ролью русского Серкана Болата
Россияне оценили Соколовского в роли Олега для российского ремейка «Постучись в мою дверь»
Фото: [kinopoisk.ru]
Исполнителю Владу Соколовскому в российском ремейке турецкого сериала «Постучись в мою дверь» досталась роль Энгина — друга главного мужского персонажа Серкана Болата, сообщает Super.ru.
В российской адаптации сериала Энгина назвали Олегом. Как рассказал сам Соколовский, ему предложили попробоваться как в роли русского Серкана, так и его лучшего друга. По внутренним ощущениям артисту ближе оказался второй вариант.
«Ага, конечно, не хотел он главную роль. Неужели честно нельзя сказать, что хотел, но не потянул. Кто и когда в жизни хотел бы быть второстепенным, а не первым?» — написала Марина Л.
Многие пользователи продолжают предполагать, кому все же достанется главная мужская роль.
«Мне кажется, на роль русского Серкана подошел бы актер Максим Щеголев»; «Может быть, главная роль достанется Андрею Бурковскому», — рассуждают в Сети.
Ранее россияне усомнились в актере, которому предложили роль в адаптации турецкого сериала.