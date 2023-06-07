Соколовского «кинули» с ролью русского Серкана Болата

В российской адаптации сериала Энгина назвали Олегом. Как рассказал сам Соколовский, ему предложили попробоваться как в роли русского Серкана, так и его лучшего друга. По внутренним ощущениям артисту ближе оказался второй вариант.

«Ага, конечно, не хотел он главную роль. Неужели честно нельзя сказать, что хотел, но не потянул. Кто и когда в жизни хотел бы быть второстепенным, а не первым?» — написала Марина Л.

Многие пользователи продолжают предполагать, кому все же достанется главная мужская роль.

«Мне кажется, на роль русского Серкана подошел бы актер Максим Щеголев»; «Может быть, главная роль достанется Андрею Бурковскому», — рассуждают в Сети.

Ранее россияне усомнились в актере, которому предложили роль в адаптации турецкого сериала.