Соревнования по баскетболу прошли в рамках Универсиады в Подольске
Лучшие студенческие команды по баскетболу определили в Подольске
Фото: [unsplash.com]
В Подольске в рамках Универсиады студентов колледжей и вузов прошли соревнования по баскетболу. По их итогу определили лучшие команды юношей и девушек. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Турнир провели в спортзале Дворца культуры «Октябрь». За победу в нем боролись по восемь команд юношей и девушек.
В результате победу одержали юноши Подольского социально-спортивного колледж и девушки Московского областного колледжа информации и технологий.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки спортивных тренеров в регионе.