Соревнования по скайраннингу впервые пройдут в Подмосковье

Осенний фестиваль скайраннинга состоится в эти выходные в подмосковном Раменском. Такие соревнования в регионе проходят впервые, сообщила пресс-служба областного министерства культуры и спорта.

Скайраннинг — это бег по горной местности на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря, пояснили в ведомстве. Профессиональные спортсмены будут состязаться в спринте и гонке.

Соревнования пройдут в поселке имени Тельмана при поддержке Федерации альпинизма Московской области, Федерации альпинизма Москвы и Горнолыжного клуба Гая Северина.

Для того, чтобы стать участником фестивальной программы, нужно пройти регистрацию. Она доступна по ссылке.

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