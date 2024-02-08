Соревнования по сноукайтингу пройдут в Московской области

Культура и спорт

Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск]

Завтра в Подмосковье стартуют чемпионат и первенство по сноускайтингу, соревнования будут проходить на озере Сенеж в городском округе Солнечногорск в течение четырех дней. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В рамках состязаний участники смогут оценить свои силы в дисциплинах сноукайтинг курс-рейс-лыжи и сноукайтинг курс-рейс-доска, кайт-класс «Джикс». Первенство региона будет впервые проходить в классе зимний виндсерфинг.

«Спортсмены своим мастерством удивят не только зрителей, но и судей сложностью выполняемых элементов и хореографией, поставленной ветром. Турнир состоится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.

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Министерство физической культуры и спорта Московской области