Соревнования по уличному баскетболу пройдут в августе в Подмосковье

В Подмосковье стартовала регистрация команд на участие в «Кубке Давида Берлина» по уличному баскетболу, который пройдет в Ногинске. Об этом рассказали в региональном Минспорта.

Ожидается, что в текущем сезоне участие в соревнованиях примут порядка 2000 любителей баскетбола из Подмосковья и других регионов РФ. В рамках традиционного турнира на Кубок имени легендарного спортсмена и тренера Давида Яковлевича Берлина пройдут состязания в нескольких категориях.

Ранее стало известно, что спортсмены из Химок стали лучшими на чемпионате России по парусному спорту.