Сорок тысяч человек посетили обновленные парки в Раменском и Ступино в дни открытия
Фото: [АНО МосОблПарк]
Около сорока тысяч человек посетили обновленные парки в Раменском и Ступино в дни открытия. Ранее на территориях были проведены работы по благоустройству, напомнили в Минкультуры и туризма Подмосковья.
Раменский городской парк торжественно открыли в субботу. В рамках церемонии директору парка был вручен символический ключ. Для гостей подготовили насыщенную программу с мастер-классами, экскурсиями, выставками, спортивными занятиями, выступлениями артистов.
Открытие парка имени Н. Островского в Ступино состоялось в воскресенье. Гостей порадовали выступления эстрадно-джазового оркестра и оркестра русских народных инструментов, интерактивные площадки, мастер-классы, игры, вернисаж художников, театральное выступление.
Ранее о завершении работ по реконструкции центрального парка в Ступино сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.