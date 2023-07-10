Сорок тысяч человек посетили обновленные парки в Раменском и Ступино в дни открытия

Культура и спорт

Фото: [АНО МосОблПарк]

Около сорока тысяч человек посетили обновленные парки в Раменском и Ступино в дни открытия. Ранее на территориях были проведены работы по благоустройству, напомнили в Минкультуры и туризма Подмосковья.

Раменский городской парк торжественно открыли в субботу. В рамках церемонии директору парка был вручен символический ключ. Для гостей подготовили насыщенную программу с мастер-классами, экскурсиями, выставками, спортивными занятиями, выступлениями артистов.

Открытие парка имени Н. Островского в Ступино состоялось в воскресенье. Гостей порадовали выступления эстрадно-джазового оркестра и оркестра русских народных инструментов, интерактивные площадки, мастер-классы, игры, вернисаж художников, театральное выступление.

Ранее о завершении работ по реконструкции центрального парка в Ступино сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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