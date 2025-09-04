В Государственной думе прозвучало предложение удостоить Михаила Шуфутинского звания народного артиста России. Инициативу выдвинул первый зампредседателя комитета по просвещению Михаил Берулава, что вызвало оживленную дискуссию в культурном сообществе. Музыкальный критик Сергей Соседов в интервью подтвердил обоснованность этой идеи. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он отметил, что Шуфутинский десятилетиями остается в народной памяти даже без постоянного медийного присутствия, а его творчество стало неотъемлемой частью национального культурного кода. Артиста по праву называют одним из основоположников русского шансона наряду с Любовью Успенской.

Особое внимание эксперт уделил художественному разнообразию творчества певца — от лирических баллад до динамичных композиций, объединенных узнаваемым стилем. Культовый хит «3 сентября» уже много лет остается неформальным гимном начала осени для миллионов россиян, что само по себе является доказательством народного признания.

По словам Соседова, присуждение звания стало бы не только актом восстановления справедливости — многие менее заслуженные артисты уже получили эту награду — но и символическим признанием значения жанра шансона в отечественной культуре. Это решение могло бы подчеркнуть, что народное искусство многогранно и не ограничивается только официальными направлениями.

