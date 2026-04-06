Многие замечали, что какая-нибудь певица, чьи песни перестали крутить по радио, вдруг объявляет себя духовным наставником, коучем по женской энергии или потомственной ведьмой. Музыкальный продюсер Сергей Соседов в своей фирменной резкой манере в интервью Общественной Службе Новостей объясняет , что это на самом деле значит: человек просто признал свою бесталанность на основном поприще.

По его словам, человеку, который успешен, знаменит и востребован, не нужно становиться гадалкой или коучем. Он делает важную оговорку: преподавать и делиться мастерством — это нормально. Если, конечно, тебе действительно есть чем поделиться и за плечами хорошая база. Но когда бывшая звезда внезапно объявляет себя богом на земле, лезет в эзотерику или начинает учить жизни — это смотрится не просто смешно, а по-настоящему грустно.

Соседов жестко, но честно отвечает: так поступают неудачники. Те, кто утратил интерес публики и не смог остаться востребованным в творческой среде. Прыжок в коучи или маги — это не поиск высшего смысла, а попытка найти новую аудиторию там, где не нужно иметь реальный талант. Не нужно петь, играть, писать или танцевать. Достаточно красиво говорить, раздавать мудрые советы и обещать чудо.

