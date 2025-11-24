«Состояние вызывает опасения»: звезду французского кино Брижит Бардо госпитализировали

Французская кинозвезда Брижит Бардо снова оказалась в больнице. Актрису госпитализировали в медицинское учреждение Тулона около десяти дней назад, и до сих пор врачи не разрешили ей вернуться домой. Об этом сообщает Var-Matin.

Легендарную актрису и защитницу животных Брижит Бардо госпитализировали в клинику «Сен-Жан» на юге Франции. По информации местных СМИ, она находится там уже более недели, однако точные причины новой госпитализации не разглашаются.

Это уже второй случай за последний месяц, когда здоровье 89-летней звезды потребовало срочного врачебного вмешательства. В конце сентября ее также доставляли в больницу с серьезным заболеванием, но тогда после короткого лечения Бардо выписали. Сейчас, по некоторым данным, ее состояние вновь вызывает обеспокоенность у медиков.

Брижит Бардо, ставшая всемирно известной в 50-х и 60-х годах, завершила актерскую карьеру в 38 лет. После ухода из кино она полностью посвятила себя борьбе за права животных, основав собственный фонд.

