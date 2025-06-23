Сотни фанатов собрались на Троекуровском кладбище в годовщину смерти Юрия Шатунова

В Москве на Троекуровском кладбище прошла ежегодная панихида в память об известном российском артисте, солисте группы «Ласковый май» Юрии Шатунове.

Ровно три года назад, 23 июня 2022 года, Шатунова не стало. Певец скончался от острой сердечной недостаточности (обширного инфаркта) в возрасте 48 лет.

Сотни фанатов собрались почтить память любимого артиста. К месту захоронения Шатунова приехали поклонники из различных городов — Находки, Санкт-Петербурга, Мурманска, Новосибирска и других регионов.

На фотографиях, опубликованных газетой «Московский комсомолец», видно, как на некоторых из участников панихиды надеты футболки с изображение Шатунова. Также на кадрах отчетливо видны флаги с надписью «Легенда», а в руках поклонники держат белые розы.

Возле памятника артисту на специальной табличке поместили надписать: «Я не в тренде — я в Истории!». Сама панихида прошла в 13:00 мск.

За несколько дней до смерти, 20 июня, Шатунов жаловался на боли в груди после выступления в Подольске. Ночью 22 июня 2022 года после ужина с друзьями в деревне Растуново артисту стало плохо. Его вынесли на улицу, и друзья срочно отвезли Шатунова в ближайшую больницу.

Там после положительного тропонинового теста на инфаркт артисту вызвали скорую помощь, которая везла его в сердечно-сосудистый центр. По пути Шатунов перенес две клинические смерти. В больнице он находился в тяжелом состоянии и, несмотря на усилия медиков, скончался.

Прощание с Юрием Шатуновым прошло 26 июня в зале дома «Троекурово» на Троекуровском кладбище. Проводить в последний путь певца пришли около 10 тыс. человек — поклонников, друзей и знакомых.

Ранее народный артист России Юрий Антонов опроверг сообщения о проблемах с сердцем.