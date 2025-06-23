Юрий Антонов опроверг сообщения о проблемах с сердцем

До этого в телеграм-канале SHOT распространилась новость о предполагаемой госпитализации Антонова в одной из московских клиник. Канал утверждал, что у музыканта обнаружили проблемы с сердцем.

Однако в беседе с ТАСС Антонов опроверг информацию о своей госпитализации, отметив лишь, что чувствует себя неважно.

Юрий Антонов, появившийся на свет 19 февраля 1945 года в Ташкенте (Узбекская ССР, сегодня — Республика Узбекистан), завоевал широкую известность благодаря песне «Нет тебя прекрасней». Он написал музыку к этому произведению на стихи Ирины Безладновой и Михаила Белякова. Песня вышла на мини-альбоме фирмы «Мелодия» в 1971 году.

После переезда в Москву в 1970 году Антонов начал свою карьеру как солист-вокалист в ВИА «Добры молодцы», а в середине 1970-х организовал ансамбль «Магистраль». В 1993 году он был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РФ, а в 1997 году — народного артиста РФ.

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