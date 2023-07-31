Сотрудник учреждения «Мособлпожспас» выиграл чемпионат России по легкой атлетике

Подмосковный спортсмен-любитель выиграл соревнования в толкании ядра и прыжке в длину. Кроме того, в составе сборной Московской области он удостоился серебряной медали за второе место эстафете 4х100 метров. По словам Максима, он уже с нетерпением ждет следующий чемпионат страны, который пройдет в Москве, и уже начал к нему готовиться.

Ранее сообщалось, что подмосковное предприятие успешно занимается импортозамещением.