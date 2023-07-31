Подмосковное предприятие успешно занимается импортозамещением

Как подчеркивает заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, успешный проект подольчан позволяет на 15-20 процентов повысить объемы выпуска готовой продукции. Объем инвестиций в проект составил 380 миллионов рублей. Продукция является импортозамещающей.

Компании помогла поддержка на региональном и федеральном уровнях. Она также завершила учение в рамках национального проекта «Производительность труда» и смогла серьезно нарастить производственные показатели. Обороты компании перешли отметку в два миллиарда рублей в год.

С начала года в регионе успешно завершены 22 проекта импортозамещения.

В подмосковном Пушкине проходит выставка художественная выставка.