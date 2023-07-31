Подмосковное предприятие успешно занимается импортозамещением
Фото: [Министерство инвестиций, промышленности и науки МО]
В Подольске компания «Георг Полимер» наладила выпуск качественной герметичной упаковки, позволяющей увеличить срок годности пищевых продуктов.
Как подчеркивает заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, успешный проект подольчан позволяет на 15-20 процентов повысить объемы выпуска готовой продукции. Объем инвестиций в проект составил 380 миллионов рублей. Продукция является импортозамещающей.
Компании помогла поддержка на региональном и федеральном уровнях. Она также завершила учение в рамках национального проекта «Производительность труда» и смогла серьезно нарастить производственные показатели. Обороты компании перешли отметку в два миллиарда рублей в год.
С начала года в регионе успешно завершены 22 проекта импортозамещения.
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