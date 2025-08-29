Мособлдума: 17 домов культуры капитально ремонтируют в Подмосковье

Профильный комитет Московской областной думы в рамках заседания в Электростали обсудил трансформацию сферы культуры в Подмосковье. Мероприятие прошло в центральной городской библиотеке имени К. Г. Паустовского.

Как отметили в комитете, сейчас в сфере культуры в регионе работают порядка 22 тыс. человек. Чтобы сотрудникам было комфортно работать, а жителям — приятно посещать учреждения культуры, в области ведется трансформация таких объектов.

Так, сейчас в 17 домах культуры области ведется капитальный ремонт. Помимо этого, капитально ремонтируют 14 детских школ искусств. Для 58 ДШИ закупили новые музыкальные инструменты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реализации проекта «Умный ДК», в рамках которого в регионе приводят к единому стандарту дома культуры.