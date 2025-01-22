Сотрудники Меган Маркл назвали ее стиль общения манипулятивным и болезненным

Об этом со ссылкой на источники Vanity Fair сообщает The Daily Beast.

Бывшие подчиненные Меган Маркл пожаловались на ее стиль общения с людьми.

Один из бывших сотрудников герцогов Сассекских рассказал, что у Меган есть подобие Эдипова комплекса и перевоспитывает мужа как ребенка.

Другой экс-сотрудник признался, что уволился из-за того, что паре было нельзя сказать «нет».

Еще один бывший подчиненный рассказал, что Меган тепло общается с сотрудниками только до тех пор, пока что-то не идет вразрез с ее планами. Тогда она становится «холодной и отстраненной». Он назвал свой опыт ужасным и «очень болезненным» из-за ее манипулятивных приемов.

Источник также упомянул склонность супруги принца Гарри к сплетням.

После работы с герцогами Сассекскими над тремя эпизодами подкаста один из менеджеров даже взял длительный отпуск, а другие увольнялись или обращались за помощью к психотерапевтам.

Ранее сообщалось о том, что Меган Маркл осталась без работы ради помощи пострадавшим при пожарах в США.