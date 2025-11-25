Создатель знаменитых картин «Аватар» и «Левиафан» умер в возрасте 78 лет

На 79-м году жизни скончался Тимоти Эпп — один из наиболее выдающихся американских художников-абстракционистов и минималистов своего поколения. Об этом говорится на портале The Banner. Мастер оставил после себя богатое творческое наследие, получившее международное признание.

Эпп совмещал несколько профессиональных ипостасей — он был не только практикующим художником, но и профессором, публицистом, лектором, педагогическим работником, музейным куратором и художественным критиком.

Среди его наиболее прославленных работ, получивших широкую известность в художественных кругах, значатся масштабные полотна «Аватар», «Левиафан» и «Крестоносец».

Художник родился в 1947 году в штате Огайо. Его профессиональное становление началось с получения степени бакалавра изящных искусств в 1970 году, после чего он продолжил образование в университете Филадельфии, где ему была присвоена степень магистра.

Первая персональная выставка Эппа состоялась в 1988 году и ознаменовала начало его активной выставочной деятельности, которая продолжалась вплоть до прошлого года, когда состоялась его последняя экспозиция.

Произведения Тимоти Эппа заняли достойное место в коллекциях многих музейных учреждений США и других стран.

