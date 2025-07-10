«Спартак» договорился о покупке полузащитника «Твенте»

«Спартак» согласовывает последние детали контракта с 28-летним голландским полузащитником «Твенте» Михелом Влапом, сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Сообщается, что с Влапом согласован трехлетний контракт. Сумма компенсации за футболиста составит €4 млн.

Михел Влап в минувшем сезоне провел 50 матчей за «Твенте», забил семь мячей и отдал 10 передач. Он является лучшим ассистентом команды.

Футболист начинал свою карьеру в «Херенвене». Также он выступал за бельгийский «Андерлехт» и немецкую «Арминию». Трижды Влап выходил на поле в футболке сборной Нидерландов.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может обменять в «Локомотив» центрального полузащитника Данила Пруцева и получить взамен флангового защитника Илью Самошникова.