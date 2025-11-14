«Спартак» хочет переманить у «Динамо» молодого нападающего

Он отмечает, что переговоры о новом контракте воспитанника «Динамо» со своим клубом зашли в тупик. Действующее соглашение истекает в июне 2026 года, а это значит, что с середины декабря другие интересанты могут вести переговоры с футболистом.

При этом Карпов подчеркивает, что интерес «Спартака» пока носит предварительный характер.

Ульви Бабаев провел в нынешнем сезоне 12 матчей в чемпионате и Кубке России и забил пять мячей. Правда, три из них пришлись на одну игру — в кубковом матче с «Крыльями Советов» (4:0).

Ранее стало известно, что нападающий Федор Чалов может вернуться в ЦСКА на правах аренды из греческого ПАОКа.