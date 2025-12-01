«Спартак» хочет продать вингера Бонгонду уже этой зимой

По данным источника, 30-летнего футболиста уже предложили клубам из Бельгии и Голландии.

В нынешнем сезоне Бонгонда провел за «Спартак» только пять матчей, отыграв в общей сложности 91 минуту. Вингер восстанавливался после травмы, полученной в национальной сборной, а затем потерял место на правом краю атаки. В связи с намечающимся ужесточением лимита на легионеров красно-белые хотят заменить конголезца игроком, который не будет попадать под ограничения.

Тео Бонгонда перешел в «Спартак» из испанского «Кадиса» летом 2023 года. В общей сложности он провел за красно-белых 74 матча, в которых забил 16 мячей и отдал шесть передач. Контракт футболиста со «Спартаком» действует до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €6 млн.

Ранее стало известно, что бывший нападающий московского «Спартака» Дмитрий Сычев покинул пост президента омского «Иртыша».