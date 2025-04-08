«Спартак» хочет продлить контракт с 37-летним вратарем, не сыгравшим ни одного матча

Александр Довбня пришел в «Спартак» перед началом нынешнего сезона в качестве свободного агента и не сыграл за красно-белых ни в одном официальном матче. До этого в карьере голкипера было около десятка российских клубов, а также финский «Хака».

В настоящее время Довбня является третьим голкипером в «Спартака после Александра Максименко и Ильи Помазуна, перешедшего зимой в стан красно-белых из ЦСКА.

Ранее бывший голкипер «Динамо» Антон Шунин отказался от покупки элитной недвижимости в центре Москвы, узнав, что по соседству находится дом вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.