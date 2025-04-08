«Спартак» хочет продлить контракт с 37-летним вратарем, не сыгравшим ни одного матча
Metaratings: «Спартак» хочет продлить контракт с голкипером Довбней
Фото: [Вратари «Спартака» Александр Довбня и Александр Максименко]
Московский «Спартак» намерен продлить соглашение с 37-летним голкипером Александром Довбней, сообщает портал Metaratings.ru.
Александр Довбня пришел в «Спартак» перед началом нынешнего сезона в качестве свободного агента и не сыграл за красно-белых ни в одном официальном матче. До этого в карьере голкипера было около десятка российских клубов, а также финский «Хака».
В настоящее время Довбня является третьим голкипером в «Спартака после Александра Максименко и Ильи Помазуна, перешедшего зимой в стан красно-белых из ЦСКА.
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